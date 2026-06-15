Batterie statt Diesel: Sachsen-Anhalts Regionalzüge sollen elektrifiziert werden

Magdeburg - Reisende im Regionalverkehr in Sachsen-Anhalt sollen künftig zunehmend mit batteriebetriebenen Zügen unterwegs sein.

Die erste Strecke für Akkuzüge soll zwischen Halle und Querfurt umgesetzt werden. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Wie aus einer Studie im Auftrag des landeseigenen Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt (NASA) hervorgeht, sind Akkuzüge die günstigste und praktikabelste Alternative zu Dieselzügen auf Strecken ohne Oberleitung.

Demnach sollen Dieselfahrzeuge im Schienenpersonennahverkehr in den kommenden Jahren schrittweise durch emissionsfreie Fahrzeuge ersetzt werden. Die Akkuzüge laden ihre Batterien auf elektrifizierten Streckenabschnitten oder an speziellen Ladepunkten auf und können anschließend auch Strecken ohne Oberleitung zurücklegen.

Nach Angaben der NASA liegt die Reichweite im Batteriebetrieb derzeit bei bis zu 120 Kilometern.

Um die Fahrzeuge im bestehenden Streckennetz einsetzen zu können, müssten auf einigen Verbindungen sogenannte Oberleitungsinseln und Ladestationen gebaut werden.

Die Züge könnten ihre Batterien dabei während der Fahrt unter der Oberleitung oder bei längeren Aufenthalten an Bahnhöfen aufladen, hieß es weiter.