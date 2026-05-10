Bittere Folgen der Sparpläne: Droht jetzt Termin-Frust in Sachsen-Anhalt?

Berlin/Magdeburg - Wegen der geplanten Einsparungen im Gesundheitswesen könnten laut den Kassenärzten im kommenden Jahr in Sachsen-Anhalt deutlich weniger Behandlungen stattfinden.

Besonders Patienten der Rheumatologie sollen von den Einsparungen betroffen sein. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Nach Berechnungen der Kassenärztlichen Vereinigungen wären im Land besonders Patienten der Rheumatologie betroffen. Nur 69 Prozent der bisherigen Behandlungen bei den Fachärzten in diesem Bereich wären demnach finanziert, die Anzahl der Termine würde von bisher 1195 pro Quartal auf 828 sinken.

Bei Endokrinologie, Neurologie und Radiologie sind jeweils nur 76 Prozent der bisherigen Fälle abgedeckt. Pro Fachgebiet würden etwa 230 bis 560 Termine pro Arzt und Quartal wegfallen.

Ein Hausarzt oder Allgemeinmediziner könnte in Sachsen-Anhalt statt wie aktuell im Schnitt 1021 Patienten pro Quartal künftig nur noch 892 versorgen.

Zu den Fachgebieten mit dem anteilmäßig geringsten Rückgang zählt ist den Angaben nach die Kinder- und Jugendmedizin.

Bundesweit wären durch die geplanten Sparmaßnahmen 2027 rund 46 Millionen Behandlungsfälle nicht finanziert.

"Bild" hatte zuerst über ein entsprechendes Papier der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) berichtet.