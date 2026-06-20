Blutige Kneipen-Eskalation: Mann schlägt mit Bierflasche mehrfach auf Kopf eines 67-Jährigen ein

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Ein 67-Jähriger saß am Freitagabend gemütlich in einer Gaststätte, als plötzlich ein Mann hereinkam und ihn plötzlich mit einer Bierflasche attackierte.

Von Lisa Marie Peisker

Dessau - Ein 67-Jähriger saß am Freitagabend gemütlich in einer Gaststätte, als ein Mann hereinkam und ihn plötzlich mit einer Bierflasche attackierte.

Der 37-Jährige schlug so fest mit der Bierflasche auf sein Opfer ein, dass diese zerbrach. (Symbolbild)
Der 37-Jährige schlug so fest mit der Bierflasche auf sein Opfer ein, dass diese zerbrach. (Symbolbild)  © Swen Pförtner/dpa

Gegen 20.30 Uhr hatte der 37-jährige Täter die Location in Dessau-Nord betreten, informierte die Polizei. Dann ging alles ganz schnell.

Er nahm sich eine Bierflasche und schlug damit mehrfach so fest auf den 67-Jährigen ein, dass diese zerbrach.

Der Mann trug dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf davon. Diese wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ambulant behandelt.

Wieso genau der 37-Jährige den Mann angegriffen hatte, war am Samstag noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: