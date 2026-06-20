Blutige Kneipen-Eskalation: Mann schlägt mit Bierflasche mehrfach auf Kopf eines 67-Jährigen ein
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Dessau - Ein 67-Jähriger saß am Freitagabend gemütlich in einer Gaststätte, als ein Mann hereinkam und ihn plötzlich mit einer Bierflasche attackierte.
Gegen 20.30 Uhr hatte der 37-jährige Täter die Location in Dessau-Nord betreten, informierte die Polizei. Dann ging alles ganz schnell.
Er nahm sich eine Bierflasche und schlug damit mehrfach so fest auf den 67-Jährigen ein, dass diese zerbrach.
Der Mann trug dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf davon. Diese wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ambulant behandelt.
Wieso genau der 37-Jährige den Mann angegriffen hatte, war am Samstag noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen der Tat.
Titelfoto: Swen Pförtner/dpa