Blutige Kneipen-Eskalation: Mann schlägt mit Bierflasche mehrfach auf Kopf eines 67-Jährigen ein

Dessau - Ein 67-Jähriger saß am Freitagabend gemütlich in einer Gaststätte, als ein Mann hereinkam und ihn plötzlich mit einer Bierflasche attackierte.

Der 37-Jährige schlug so fest mit der Bierflasche auf sein Opfer ein, dass diese zerbrach. (Symbolbild) © Swen Pförtner/dpa

Gegen 20.30 Uhr hatte der 37-jährige Täter die Location in Dessau-Nord betreten, informierte die Polizei. Dann ging alles ganz schnell.

Er nahm sich eine Bierflasche und schlug damit mehrfach so fest auf den 67-Jährigen ein, dass diese zerbrach.

Der Mann trug dadurch eine Platzwunde am Hinterkopf davon. Diese wurde durch den alarmierten Rettungsdienst ambulant behandelt.