Streit eskaliert vor Discounter: Mann (30) mit Messer in den Hals gestochen

Querfurt - Ein 30-Jähriger wurde am späten Freitagabend in Sachsen-Anhalt mit einem Messer in den Hals gestochen und lebensbedrohlich verletzt.

Ein 30-Jähriger wurde mit einem Messer in den Hals gestochen und lebensbedrohlich verletzt. (Symbolfoto) © Aaron Chown/PA Wire/dpa

Zuvor traf er in der Nähe eines Discounters in der Merseburger Straße in Querfurt auf einen Mann. Sie begannen erst miteinander zu diskutieren, dann wurden sie handgreiflich, so die Polizei.

Plötzlich zog der 28-jährige vermutliche Täter ein Messer und stach auf sein Opfer ein, bevor er flüchtete. Der 30-Jährige blieb mit einer lebensbedrohlich schweren Halsverletzung zurück. Zeugen informierten die Polizei und den Rettungsdienst.

"Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus nach Halle (Saale)", erklärte der Polizeisprecher Michael Ripke. Dort wird der Mann aktuell auf der Intensivstation behandelt.

Der 28-Jährige konnte kurz nach der Tat in der Nähe gestellt werden. Ein Richter ordnete am Samstagnachmittag einen Untersuchungshaftbefehl an. Daraufhin ging es für den Verdächtigen direkt weiter in eine JVA.