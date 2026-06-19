Umweltpreis Sachsen-Anhalt geht an dieses Magdeburger Projekt

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Mit dem Umweltpreis wurden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Projekte zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aus Sachsen-Anhalt geehrt.

Von Inga Jahn

Magdeburg - Mit dem Umweltpreis wurden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Projekte zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aus Sachsen-Anhalt geehrt.

Der Umweltpreis Sachsen-Anhalt ging dieses Jahr nach Magdeburg.
Der Umweltpreis Sachsen-Anhalt ging dieses Jahr nach Magdeburg.  © Jens Wolf/dpa

Mit dem ersten Platz wurde der Verein "Otto pflanzt!" für ein Baumpflanzprojekt in Magdeburg ausgezeichnet. Die zweiten und dritten Preise gingen an ein Projekt aus Werben (Landkreis Stendal) und die Stadt Wernigerode im Harz

Das zum 30. Jubiläum des Preises mit dem ersten Platz ausgezeichnete Projekt will den Angaben nach für jeden Magdeburger einen Baum pflanzen - bislang seien es rund 44.000 regionale Gehölze. Sie sollen das Stadtklima verbessern.

Die Jury würdigte, dass das Projekt die Themen Klimaanpassung und Naturschutz "ganz praktisch angepackt" habe. Das Projekt schaffe nicht nur messbare ökologische Erfolge, sondern stifte Gemeinschaft und stärke die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, hieß es.

Von einfahrendem Zug erfasst: Frau verstirbt an Unfallstelle
Sachsen-Anhalt Von einfahrendem Zug erfasst: Frau verstirbt an Unfallstelle

Außerdem wurden Ehrenpreise und ein Sonderpreis verliehen. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 35.000 Euro verteilt - 15.000 Euro davon gingen an das diesjährige Gewinnerprojekt.

Der Preis wird von der Stiftung Umwelt, Natur- und Klimaschutz des Landes Sachsen-Anhalt vergeben. In diesem Jahr wurden demnach insgesamt 54 Bewerbungen eingereicht.

Titelfoto: Jens Wolf/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: