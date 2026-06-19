Umweltpreis Sachsen-Anhalt geht an dieses Magdeburger Projekt

Magdeburg - Mit dem Umweltpreis wurden auch in diesem Jahr wieder verschiedene Projekte zum Umwelt-, Natur- und Klimaschutz aus Sachsen-Anhalt geehrt .

Der Umweltpreis Sachsen-Anhalt ging dieses Jahr nach Magdeburg. © Jens Wolf/dpa

Mit dem ersten Platz wurde der Verein "Otto pflanzt!" für ein Baumpflanzprojekt in Magdeburg ausgezeichnet. Die zweiten und dritten Preise gingen an ein Projekt aus Werben (Landkreis Stendal) und die Stadt Wernigerode im Harz.

Das zum 30. Jubiläum des Preises mit dem ersten Platz ausgezeichnete Projekt will den Angaben nach für jeden Magdeburger einen Baum pflanzen - bislang seien es rund 44.000 regionale Gehölze. Sie sollen das Stadtklima verbessern.

Die Jury würdigte, dass das Projekt die Themen Klimaanpassung und Naturschutz "ganz praktisch angepackt" habe. Das Projekt schaffe nicht nur messbare ökologische Erfolge, sondern stifte Gemeinschaft und stärke die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, hieß es.

Außerdem wurden Ehrenpreise und ein Sonderpreis verliehen. Insgesamt wurden Preisgelder in Höhe von 35.000 Euro verteilt - 15.000 Euro davon gingen an das diesjährige Gewinnerprojekt.