Seltene Ehre: Besondere Ampel würdigt frühere DDR-Sportler

Dessau-Roßlau - Dass Breakdance einst von Amerika nach Deutschland schwappte, ist wohl vielen bekannt. Dass die Tanzform jedoch bereits zu DDR-Zeiten auch auf Dessaus Straßen Einzug hielt, wohl weniger.

Heiko Hahnewald, Profi-Breakdancer, posierte vor der neuen Ampel. © Heiko Rebsch/dpa

Aber genau das sollen nun neue Ampeln an einem Übergang in der Bauhaus-Stadt dokumentieren.

Die Breakdance-Ampel soll unter anderem dem Dessauer B-Boy Beatschmidt gewidmet sein, der einst zu den Stars der Stadtszene gehörte.

Gleichzeitig soll das Lichtzeichen symbolisch für die sogenannten B-Boys und B-Girls in Dessau, in der DDR und in Ostdeutschland stehen.

Die Breakdance-Szene in Dessau und Ostdeutschland entstand in den Achtzigerjahren - nahezu zeitgleich zu der in Westdeutschland, allerdings ohne direkten Kontakt nach Amerika.