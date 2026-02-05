Grenzwert öfter überschritten: Hohe Feinstaub-Werte in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - In den vergangenen Tagen ist die Feinstaubbelastung in Sachsen-Anhalt deutlich zu hoch gewesen. Der Grund dafür ist schnell gefunden.

In den Städten aufgebaute Geräte wie dieses messen kontinuierlich die Feinstaubwerte. (Symbolbild) © Holger Hollemann/dpa

Der EU-Tagesgrenzwert für Feinstaub von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde am Mittwoch an mehreren Messstationen im Land überschritten. Dies geht aus Daten des Lufthygienischen Überwachungssystems des Landes hervor.

So wurde unter anderem in Bernburg ein Wert von 67 Mikrogramm je Kubikmeter erreicht. In Halle/Nord erreichten die Messungen einen Wert von 60.

Im gesamten Bundesland wurde an insgesamt 18 Stationen der Grenzwert erreicht oder sogar überschritten. Nur bei fünf Messgeräten lag das Ergebnis unter dem Tagesmittelwert.

Schon Mitte/Ende Januar hatten die Messwerte sehr hoch gelegen, berichtete die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Am Wochenende vom 23. bis 25. wurde mehrmals der Wert von 100 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erreicht.

Schuld daran seien die anhaltenden Wetterbedingungen, heißt es. Als Ursache werden schwacher Wind und sogenannte Temperaturinversionen genannt.