Fahrschulen in der Krise: Schüler hoffen auf Politik und weniger Kosten

Magdeburg - In den gut 300 Fahrschulen in Sachsen-Anhalt sind die Anmeldezahlen Verbandsangaben zufolge teils deutlich zurückgegangen.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU) will mit Reformen die Kosten für eine Fahrausbildung reduzieren. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

"Viele Fahrschulen berichten von Einbrüchen von bis zu 70 Prozent - ein Ausmaß, das in dieser Form bisher nicht zu beobachten war", heißt es in einem Positionspapier des Fahrlehrerverbandes Sachsen-Anhalt.

"Diese Entwicklung ist für zahlreiche Betriebe wirtschaftlich hochproblematisch." Ursache sei die starke Unsicherheit, die durch die geplante Reform der Fahrausbildung ausgelöst worden sei.

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (57, CDU) hatte im vergangenen Oktober Reformvorschläge für eine kostengünstigere Fahrausbildung vorgelegt - die Folge ist nun: Viele potenzielle Fahrschüler warten ab, bis der Führerschein möglicherweise günstiger wird.

Für einen Pkw-Führerschein der Klasse B werden laut Ministerium derzeit im Schnitt rund 3400 Euro fällig. Der Weg zum Führerschein solle einfacher und bezahlbarer werden, bei weiterhin höchsten Sicherheitsstandards.

Geplant sind etwa Vereinfachungen und digitale Lösungen für die theoretischen und praktischen Teile. So soll die Pflicht zum Präsenzunterricht abgeschafft und Wissen digital über Apps oder Lernplattformen vermittelt werden können.

Verpflichtende Sonderfahrten - wie auf Autobahnen oder Überlandfahrten - sollen reduziert werden. Es soll die Möglichkeit geschaffen werden, diese Fahrten teilweise in einem Simulator zu absolvieren. Die Fahrlehrer halten davon wenig.