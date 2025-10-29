Das Horror-Haus im Harz: Hier gruseln sich hunderte Menschen freiwillig

Im Harzer Ort Veckenstedt entsteht seit mehreren Jahren an Halloween ein Horror-Haus. Mit viel Herzblut wird hier das Gruseln gefeiert und Menschen erschreckt.

Von Dörthe Hein

Veckenstedt - Dekoriert wird schon seit vielen Wochen, möglichst gruselig soll es sein für Kinder und Erwachsene: Andrea Spindler und Andy Bosse laden am 30. und 31. Oktober Besucher in ihr für Halloween dekoriertes Horrorhaus in Veckenstedt (Landkreis Harz) ein.

Bereits im September wird mit dem Dekorieren begonnen.
Bereits im September wird mit dem Dekorieren begonnen.  © Matthias Bein/dpa

Dafür haben sie mehrere Räume ihres Hauses thematisch unterschiedlich eingerichtet.

Seit vier Jahren bereiten sich die beiden in besonders großem Stil auf Halloween vor. "Irgendwann ist es einfach eskaliert", sagt Andrea Spindler. "Als die Kinder klein waren, ist man mit denen rumgegangen, hat Halloween-Partys organisiert und irgendwann ist es eskaliert".

Das Dekorieren geht schon im September los. Bereits im Sommer werden die Zubehör- und Dekoteile besorgt, ob im Internet oder in diversen Läden, sagt Spindler. "Das sucht man sich so zusammen."

Hochwasserschutz: Was Thüringen und Sachsen-Anhalt jetzt planen
Sachsen-Anhalt Hochwasserschutz: Was Thüringen und Sachsen-Anhalt jetzt planen

Dieses Jahr gebe es erstmals einen Indoor-Bereich, zu sehen sei eine begehbare Unterwasserwelt mit viel zum Staunen sowie Süßigkeiten. "Und für die ganz Mutigen gibt es die Frankenstein-Zauberklinik."

Große und kleine Besucher werden auch von lebenden Darstellern erschreckt.
Große und kleine Besucher werden auch von lebenden Darstellern erschreckt.  © Matthias Bein/dpa

Spindler und Bosse verkleiden sich für die Besucher und erschrecken sie. An Halloween können sich die Gäste dann von den lebenden Darstellern erschrecken lassen. Im vergangenen Jahr waren knapp 600 Besucher gekommen.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: