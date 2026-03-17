Fund von Quecksilber in der Altmark: Landkreis gibt Entwarnung

Cheine - Nach dem Fund von Quecksilber auf einer Straße im Salzwedeler Ortsteil Cheine sind bei den Anwohnern keine erhöhten Werte gemessen worden.

Nach dem Fund von Quecksilber in der Altmark konnte nun Entwarnung gegeben werden. (Symbolbild) © Guadalupe Pardo/AP/dpa

Die Untersuchung von Urinproben habe keine Hinweise auf eine gesundheitlich relevante Quecksilberbelastung ergeben, teilte der Altmarkkreis Salzwedel mit. Die festgestellten Konzentrationen entsprechen demnach einer niedrigen, üblichen umweltbedingten Hintergrundbelastung.

Aus umweltmedizinischer Sicht bestehe kein weiterer Handlungsbedarf. Allerdings seien vorsorgliche Nachuntersuchungen der betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner ab Anfang Mai vorgesehen.

Unauffällig sei auch die Probe der Grundwassermessstelle des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft. Im Vergleich mit den Werten von vor dem Ereignis sei keine erhöhte Konzentration festzustellen.