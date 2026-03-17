Endgültiges Aus für Autozulieferer in Sachsen-Anhalt: Über 300 Stellen futsch!
Gardelegen - Das war's mit Boryszew in der Altmark! Der insolvente Autozulieferer suchte zuletzt noch nach neuen Investoren - vergeblich.
Trotz zahlreicher Interessenten und einem stabilisierten Betrieb gibt es jetzt wohl keine Zukunft mehr für "Boryszew" in Gardelegen (Sachsen-Anhalt).
Wie der Insolvenzverwalter gegenüber MDR Sachsen-Anhalt erklärte, würde der Betrieb bis zum Jahresende 2026 auslaufen.
Auch das Werk in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz wird dicht gemacht. Durch die Schließungen fallen insgesamt 430 Stellen weg - 330 davon in Sachsen-Anhalt.
Für die Arbeitskräfte sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.
Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH produziert Teile, die im Innenraum von Autos verbaut werden. Kunden sind unter anderem VW oder Audi. Nach jahrelangen Verlusten stellte der Konzern im Frühjahr 2025 den Insolvenzantrag.
Titelfoto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa