Endgültiges Aus für Autozulieferer in Sachsen-Anhalt: Über 300 Stellen futsch!

Gardelegen - Das war's mit Boryszew in der Altmark! Der insolvente Autozulieferer suchte zuletzt noch nach neuen Investoren - vergeblich.

"Boryszew" in Gardelegen steht vor dem endgültigen Aus. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Trotz zahlreicher Interessenten und einem stabilisierten Betrieb gibt es jetzt wohl keine Zukunft mehr für "Boryszew" in Gardelegen (Sachsen-Anhalt).

Wie der Insolvenzverwalter gegenüber MDR Sachsen-Anhalt erklärte, würde der Betrieb bis zum Jahresende 2026 auslaufen.

Auch das Werk in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz wird dicht gemacht. Durch die Schließungen fallen insgesamt 430 Stellen weg - 330 davon in Sachsen-Anhalt.

Für die Arbeitskräfte sollen sozialverträgliche Lösungen gefunden werden.