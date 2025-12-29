Das sind die Kultur-Highlights in Sachsen-Anhalt in 2026
Von Dörthe Hein
Magdeburg - Von Festivals über Theater bis Musik und Ausstellungen: Sachsen-Anhalt bietet jede Menge Kultur. Ein paar besondere Highlights für 2026 können sich Kulturbegeisterte schon jetzt in den Kalender eintragen.
Jubiläum im Museum Lyonel Feininger
Das weltweit einzige Museum zu Ehren des Malers, Grafikers und Bauhaus-Schaffenden Lyonel Feininger (1871-1956) in Quedlinburg feiert seinen 40. Geburtstag. Von Ende Februar 2026 bis Anfang 2027 ist eine neue Dauerausstellung über den Namensgeber geplant, die den Titel "Mensch, Meister, Modernist. Feininger im Fokus" tragen soll.
Neue Schau zur "Die Schamanin" im Landesmuseum
Ab dem 27. März 2026 wird im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle in die Sonderausstellung "Die Schamanin" präsentiert. Die Schau widmet sich den frühesten Spuren schamanistischer Praktiken und beleuchtet die Mittelsteinzeit als eine Phase tiefgreifender kultureller Veränderungen.
Quedlinburgs Stiftsberg
Im Frühjahr öffnet nach über sieben Jahren Bauzeit der Quedlinburger Stiftsberg wieder seine Pforten. Besucher erwartet dann ein neugestalteter Rundgang durch das Ensemble aus Stiftskirche, Stiftsgebäuden, Schloss und Gärten.
Die feierliche Eröffnung ist für den 28. März angekündigt.
Sachsen-Anhalt-Tag findet in Bernburg statt
Bauhaus-Jubiläum in Dessau
Das Bauhaus-Jubiläum in Dessau geht in diesem Jahr weiter. Verschiedene Ausstellungen sind ab dem 28. März geplant mit Titeln wie "Glas, Beton, Metall" und "Algen, Schutt, CO2". Hinzu kommen Freiluftpräsentationen und Programme mit Installationen, Performances und Experimenten.
Sachsen-Anhalt-Tag
Vom 5. bis 7. Juni findet in Bernburg an der Saale der Sachsen-Anhalt-Tag statt. "Wo Sachsen Anhalt trifft" soll das Motto lauten. Ein Jubiläum gibt es gleich mit: seit 30 Jahren gibt es das Landesfest.
Das langsamste Musikstück der Welt wird 25
Seit einem Vierteljahrhundert wird in der Halberstädter Burchardi-Kirche ein ganz besonderes Musikstück aufgeführt: John Cages (1912-1992) Stück ORGAN²/ASLSP. Es wird seit dem gemäß der Spielanweisung des US-amerikanischen Musikers und Philosophen gespielt: So langsam wie möglich. 2001 ging es mit einer Pause los, 2003 folgte der erste Ton. Für den 5. August 2026 ist der 17. Klangwechsel vorgesehen.
Die Aufführung steht also noch ziemlich am Anfang.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa