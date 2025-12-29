Das sind die Kultur-Highlights in Sachsen-Anhalt in 2026

Magdeburg - Von Festivals über Theater bis Musik und Ausstellungen: Sachsen-Anhalt bietet jede Menge Kultur . Ein paar besondere Highlights für 2026 können sich Kulturbegeisterte schon jetzt in den Kalender eintragen.

In Halle gibt es eine neue Ausstellung zur Schamanin von Bad Dürrenberg. © Hendrik Schmidt/dpa

Jubiläum im Museum Lyonel Feininger

Das weltweit einzige Museum zu Ehren des Malers, Grafikers und Bauhaus-Schaffenden Lyonel Feininger (1871-1956) in Quedlinburg feiert seinen 40. Geburtstag. Von Ende Februar 2026 bis Anfang 2027 ist eine neue Dauerausstellung über den Namensgeber geplant, die den Titel "Mensch, Meister, Modernist. Feininger im Fokus" tragen soll.

Neue Schau zur "Die Schamanin" im Landesmuseum

Ab dem 27. März 2026 wird im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle in die Sonderausstellung "Die Schamanin" präsentiert. Die Schau widmet sich den frühesten Spuren schamanistischer Praktiken und beleuchtet die Mittelsteinzeit als eine Phase tiefgreifender kultureller Veränderungen.

Quedlinburgs Stiftsberg

Im Frühjahr öffnet nach über sieben Jahren Bauzeit der Quedlinburger Stiftsberg wieder seine Pforten. Besucher erwartet dann ein neugestalteter Rundgang durch das Ensemble aus Stiftskirche, Stiftsgebäuden, Schloss und Gärten.

Die feierliche Eröffnung ist für den 28. März angekündigt.