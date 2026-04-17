Digitalisierung und bessere Tarife: Das ändert sich ab August für ÖPNV-Kunden in und um Magdeburg

Magdeburg - Am Freitag hat der Regionalverkehrsverbund "marego" seine neuen Tarife vorgestellt, die ab August in und um Magdeburg in Kraft treten sollen.

ÖPNV-Fahrgäste in und um Magdeburg erhalten ab 1. August neue Tarife. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Stammfahrgäste von Bus- und Bahn werden es sofort merken: Die Zahl der Preisstufen hat sich reduziert. Statt bisher 14 gibt es dann nur noch sechs.

Zudem wird sich die Anzahl der Produkte und deren Kombinationen verringern. Laut "marego" gibt es rund 200 Fahrkartenarten mit etwa 11.000 möglichen Kombinationen.

Diese Schritte sollen mehr Übersicht in den Tarifen schaffen, welche für die Regionen Magdeburg sowie die Landkreise Börde, Jerichower Land und Salzlandkreis gelten.

In den aktuell schwierigen Zeiten sei jedoch eine Preiserhöhung nicht zu vermeiden. Fahrgäste müssen mit durchschnittlich 3,9 Prozent mehr rechnen.

Auch das Gegenteil trete ein. Denn ein Drittel der angebotenen Fahrten werde zudem günstiger, teilte Marego-Geschäftsführer Marcel Czarnecki mit.

Viele zeitliche Angebote rentieren sich schon nach wenigen Malen. So soll sich das 24-Stunden-Ticket bereits ab der zweiten Fahrt lohnen.