So lief der 24. Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg

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Musik, Kultur, Präsentationen und Mitmachangebote: Bernburg im Salzlandkreis hat als erneute Gastgeberstadt des Sachsen-Anhalt-Tages gepunktet.

Von Sabrina Gorges

Bernburg - Musik, Kultur, Präsentationen und Mitmachangebote: Bernburg im Salzlandkreis hat als erneute Gastgeberstadt des Sachsen-Anhalt-Tages gepunktet.

Am Wochenende fand in Bernburg der 24. Sachsen-Anhalt-Tag statt.
Am Wochenende fand in Bernburg der 24. Sachsen-Anhalt-Tag statt.  © Heiko Rebsch/dpa

Wie erwartet besuchten rund 150.000 Menschen das 24. Landesfest, wie die Staatskanzlei mitteilte. Die dreitägige Veranstaltung sei ohne besondere Vorkommnisse verlaufen - Bernburg habe sich friedlich, weltoffen und gastfreundlich präsentiert.

Das Motto lautete "Wo Sachsen Anhalt trifft". Bernburg hatte den Sachsen-Anhalt-Tag nach 1996 zum zweiten Mal ausgerichtet - vor 30 Jahren gab es dort das erste Landesfest überhaupt.

Eckpunkte des innerstädtischen Festgebiets waren das Schloss, der Stadtpark sowie der Karls- und Rheineplatz.

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Höhepunkte waren den Angaben zufolge der Festumzug mit fast 4000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen Landesteilen sowie rund 100 Fahrzeugen, ein Konzert von mehr als 200 Spielleuten aus acht Spielmanns- und Fanfarenzügen und eine Lichterfahrt mit 30 Booten auf der Saale.

Das Festwochenende war gespickt mit Kultur, Mitmachprogrammen und Live-Musik.
Das Festwochenende war gespickt mit Kultur, Mitmachprogrammen und Live-Musik.  © Heiko Rebsch/dpa
Highlight war ein großer Festumzug.
Highlight war ein großer Festumzug.  © Heiko Rebsch/dpa

Nach Angaben der Stadt wirken rund 10.000 Menschen an dem Fest mit, darunter viele ehrenamtlich Engagierte. 

Im Jahr 2025 war die Hansestadt Stendal unter dem Motto "Mittelalter trifft Moderne" Gastgeberstadt.

Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa

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