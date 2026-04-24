Drogen, Diebesgut und ein Ortsschild: Einbrecher fliegt bei Verkehrskontrolle auf

Halle (Saale) - Eine eher routinemäßige Verkehrskontrolle brachte die Polizei aus Halle (Saale) am Freitagmorgen auf die frische und eindeutige Spur zahlreicher Straftaten.

Aufgefallen war den Polizisten der 29-Jährige wegen seiner merkwürdigen Fahrweise. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie Polizeisprecher Veit Richter mitteilte, war den Beamten gegen 5.30 Uhr der Fahrer eines Opels am Riebeckplatz aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen.

Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 29-jährige Hallenser am Steuer des Wagens nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.

Zudem war die Pflichtversicherung des Opels abgelaufen und die angebrachten Nummernschilder waren ursprünglich auf einen Mercedes zugelassen worden.

"Noch vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr", so der Polizeisprecher. "Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine."