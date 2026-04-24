Drogen, Diebesgut und ein Ortsschild: Einbrecher fliegt bei Verkehrskontrolle auf
Halle (Saale) - Eine eher routinemäßige Verkehrskontrolle brachte die Polizei aus Halle (Saale) am Freitagmorgen auf die frische und eindeutige Spur zahlreicher Straftaten.
Wie Polizeisprecher Veit Richter mitteilte, war den Beamten gegen 5.30 Uhr der Fahrer eines Opels am Riebeckplatz aufgrund seiner Fahrweise aufgefallen.
Im Rahmen der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 29-jährige Hallenser am Steuer des Wagens nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins war.
Zudem war die Pflichtversicherung des Opels abgelaufen und die angebrachten Nummernschilder waren ursprünglich auf einen Mercedes zugelassen worden.
"Noch vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr", so der Polizeisprecher. "Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Amphetamine."
Diebesgut und ein geklautes Ortsschild im Kofferraum
Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Polizisten neben einem verbotenen Einhandmesser in der Fahrertür und einem Ortseingangsschild der Stadt Halle (Saale) auch zahlreiche hochwertige Werkzeuge, darunter Heckenscheren, Kettensägen und Akkubohrer.
"Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass in einem Garagenkomplex in der Gemeinde Naundorf mehrere Garagen gewaltsam geöffnet wurden", so Polizeisprecher Richter.
In einer dieser Garagen habe sich offenbar auch ein Fahrzeug befunden, aus dem die im Opel gefundenen Werkzeuge stammten. Der rechtmäßige Eigentümer habe diese später zweifelsfrei wiedererkannt.
Der 29-jährige Opel-Fahrer sieht sich nun mit gleich mehreren Anzeigen konfrontiert. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa