Rechte Parolen und fliegende Fäuste: Polizei sucht flüchtige Schläger
Zörbig - Es hatte ein ausgelassener Partyabend werden sollen, doch für eine Frau und einen Mann endete die Veranstaltung "Zörbig tanzt" am vergangenen Wochenende mit Verletzungen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen einer gewalttätigen Auseinandersetzung.
Alles spielte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Eingangsbereich der Veranstaltung ab, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am heutigen Donnerstag mitteilte.
Die 37-Jährige und ihr 38-jähriger Begleiter bemerkten dort gegen 2 Uhr zwei unbekannte Männer, welche die verbotene Parole "Heil Hitler" riefen.
"Die Geschädigten sprachen die Männer auf ihr Verhalten an, woraufhin sowohl die Frau als auch der Mann von den Tätern angegriffen und leicht verletzt wurden", so Polizeisprecher Robin Schönherr.
Im Anschluss flohen die beiden Schläger in unbekannte Richtung. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:
Person 1:
- etwa 20 Jahre alt
- circa 1,95 Meter groß
- blonde Haare
- weißes T-Shirt
Person 2:
- etwa 20 Jahre alt
- circa 1,70 Meter groß
- dunkle, lockige Haare
- dunkle Kleidung
Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu den Tätern geben können, sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493 / 301-290 zu melden oder sich per Mail an [email protected] zu wenden.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa