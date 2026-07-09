Rechte Parolen und fliegende Fäuste: Polizei sucht flüchtige Schläger

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Polizei sucht nach Zeugen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Von Jan-Gerrit Vahl

Zörbig - Es hatte ein ausgelassener Partyabend werden sollen, doch für eine Frau und einen Mann endete die Veranstaltung "Zörbig tanzt" am vergangenen Wochenende mit Verletzungen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen einer gewalttätigen Auseinandersetzung.

Der Vorfall spielte sich gegen 2 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab. (Symbolbild)
Der Vorfall spielte sich gegen 2 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Alles spielte sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Eingangsbereich der Veranstaltung ab, wie die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau am heutigen Donnerstag mitteilte.

Die 37-Jährige und ihr 38-jähriger Begleiter bemerkten dort gegen 2 Uhr zwei unbekannte Männer, welche die verbotene Parole "Heil Hitler" riefen.

"Die Geschädigten sprachen die Männer auf ihr Verhalten an, woraufhin sowohl die Frau als auch der Mann von den Tätern angegriffen und leicht verletzt wurden", so Polizeisprecher Robin Schönherr.

Reaktion auf Heidebad-Debatte: Projekt setzt auf Rettungsschwimmer mit Migrationshintergrund
Sachsen-Anhalt Reaktion auf Heidebad-Debatte: Projekt setzt auf Rettungsschwimmer mit Migrationshintergrund

Im Anschluss flohen die beiden Schläger in unbekannte Richtung. Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Person 1:

  • etwa 20 Jahre alt
  • circa 1,95 Meter groß
  • blonde Haare
  • weißes T-Shirt

Person 2:

  • etwa 20 Jahre alt
  • circa 1,70 Meter groß
  • dunkle, lockige Haare
  • dunkle Kleidung

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen und/oder zu den Tätern geben können, sich beim Revierkommissariat in Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493 / 301-290 zu melden oder sich per Mail an [email protected] zu wenden.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: