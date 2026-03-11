Fachkräfte auf vier Pfoten: Polizeihunde in Sachsen-Anhalt sind länger im Einsatz

Magdeburg - Die Diensthunde der Polizei in Sachsen-Anhalt sind im vergangenen Jahr seltener, dafür aber länger eingesetzt worden.

Die Landespolizei in Sachsen-Anhalt besitzt derzeit 83 Diensthunde. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

2025 waren die Tiere an rund 1900 Einsätzen beteiligt und kamen dabei auf etwa 7700 Einsatzstunden, wie eine Sprecherin vom Innenministerium mitteilte. 2024 waren 82 Polizeihunde in 2067 Einsätzen insgesamt 6933 Stunden im Einsatz gewesen.

Aktuell verfügt die Landespolizei über 83 Diensthunde mit 77 Diensthundführerinnen und Diensthundführern. Am häufigsten kamen im vergangenen Jahr Fährtenspürhunde zum Einsatz.

Sie wurden in 1118 Fällen angefordert, etwa für die Suche nach vermissten Personen oder der Fahndung nach Verdächtigen.

Sprengstoffspürhunde wurden 229-mal eingesetzt, Schutzhunde 242-mal. Rauschgiftspürhunde unterstützten die Polizei in 187 Einsätzen.

Zudem wurden atypische Personenspürhunde 66-mal, Datenträgerspürhunde 48-mal, Brandmittelspürhunde 22-mal und Leichenspürhunde 14-mal angefordert.