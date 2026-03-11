Havarie im Großraum Gardelegen legt Wasserversorgung lahm

Gardelegen - In der Nacht auf Mittwoch ist es im Großraum Gardelegen ( Altmarkkreis Salzwedel ) zu einer Havarie gekommen. Anwohner bekommen derzeit kaum bis gar kein Wasser aus ihren Wasserhähnen.

Viele Menschen im Raum Gardelegen sind am Morgen ohne fließend Wasser in den Tag gestartet. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Wie der Wasserverband Gardelegen mitteilte, konnte die Ursache bereits ermittelt werden. Demnach war die Zuleitung zum Hochbehälter in Weteritz gebrochen. Im Kiefernweg in Gardelegen soll es ebenfalls einen Schaden geben.

Die Reparaturarbeiten seien bereits im vollen Gange, hieß es weiter.

Um die Bevölkerung mit Wasser zu versorgen, wurde die Fließrichtung im Leitungssystem geändert. Die Schadstelle im Kiefernweg wird daher ausgespart.

Die Ortsteile Kloster Neuendorf, Jävenitz und Hottendorf werden somit wieder mit Wasser versorgt.