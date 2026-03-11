Fall Liebich beschäftigt Behörden: Mann oder Frau?

Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich hatte ihren Namen und ihr Geschlecht ändern lassen. Der Saalekreis äußert Zweifel an dem Vorgehen.

Von Inga Jahn

Halle (Saale) - Das Amtsgericht Halle will darüber entscheiden, ob die Änderungen von Vorname und Geschlecht der verurteilten Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich (56) rückgängig gemacht werden können.

Anfang 2025 war bekannt geworden, dass Sven Liebich (56) seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich und den Vornamen in Marla Svenja hatte ändern lassen. (Archivbild)
Anfang 2025 war bekannt geworden, dass Sven Liebich (56) seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich und den Vornamen in Marla Svenja hatte ändern lassen. (Archivbild)  © Sebastian Willnow/dpa

"Eine Entscheidung ist noch nicht ergangen. Wann eine solche ergehen wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden", sagte ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage.

Der Saalekreis hatte eigenen Angaben nach schon im Dezember 2025 rechtliche Schritte für eine Berichtigung des Eintrags eingeleitet.

Liebich war im Juli 2023 – damals noch als Sven Liebich – vom Amtsgericht Halle wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.

Großes Bauprojekt in Sachsen-Anhalt: A36 wird bis Dezember saniert
Sachsen-Anhalt Großes Bauprojekt in Sachsen-Anhalt: A36 wird bis Dezember saniert

Immer wieder hatten sich auch vorher schon verschiedene Gerichte mit anderen Vorfällen beschäftigt, bei denen Liebich involviert war. Es wurde allerdings nie eine Haftstrafe verhängt.

Liebich weiterhin nicht in Haft

Liebich sollte ihre Haftstrafe Ende August 2025 im Chemnitzer Frauengefängnis antreten. (Archivbild)
Liebich sollte ihre Haftstrafe Ende August 2025 im Chemnitzer Frauengefängnis antreten. (Archivbild)  © Jan Woitas/dpa

Anfang 2025 war dann bekannt geworden, dass Sven Liebich seinen Geschlechtseintrag von männlich auf weiblich und den Vornamen in Marla Svenja hatte ändern lassen. Deshalb sollte Liebich Ende August 2025 die Haft in der Justizvollzugsanstalt in Chemnitz (Sachsen) antreten, einem Frauengefängnis.

Liebich war damals jedoch nicht erschienen, seitdem wird gefahndet. Bislang haben weder Polizei noch Staatsanwaltschaft einen Sucherfolg vermeldet.

Der Saalekreis im Süden kann einen entsprechenden Antrag beim Amtsgericht Halle stellen, weil das Standesamt, dessen Geburtenregister berichtigt werden würde, im Saalekreis liegt. Das Verfahren wegen einer möglichen Berichtigung des Registers ist nach Angaben des Gerichts nicht öffentlich. Liebich muss im Laufe des Verfahrens jedoch die Möglichkeit eingeräumt werden, angehört zu werden. Wird diese Möglichkeit nicht genutzt, nimmt das Verfahren weiter seinen Lauf.

Havarie im Großraum Gardelegen legt Wasserversorgung lahm
Sachsen-Anhalt Havarie im Großraum Gardelegen legt Wasserversorgung lahm

Nach Angaben des Saalekreises war im Dezember 2025 ein "verfahrenseinleitender Antrag zur Berichtigung der bestehenden Eintragung nach § 48 Personenstandsgesetz" gestellt worden. Dies sei "in enger Abstimmung und Zusammenwirkung mit dem Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt" geschehen, so eine Sprecherin.

Titelfoto: Sebastian Willnow/dpa

Mehr zum Thema Sachsen-Anhalt: