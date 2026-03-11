Großrazzia gegen Kinderpornografie in Halle: Beschuldigte zwischen 16 und 84 Jahre alt
Halle (Saale) - Große Kinderporno-Razzia in Sachsen-Anhalt! Die Hallenser Kripo durchsuchte am Mittwoch 26 Gebäude im Stadtgebiet und darüber hinaus.
"Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen männliche Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 84 Jahren", teilte Polizeisprecher Thomas Müller mit.
Gegen die Personen sei zuvor seit längerer Zeit einzeln wegen "Straftaten im Zusammenhang mit Delikten der Internetkriminalität und Erwerb/Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie" ermittelt worden.
Nachdem das Amtsgericht Halle die Durchsuchungsbeschlüsse am Mittwoch erlassen hatte, schlugen die Einsatzkräfte direkt zu und durchsuchten insgesamt 26 Gebäude im Stadtgebiet sowie mehrere Objekte im angrenzenden Saalekreis, hieß es. Dabei stellten die Beamten zahlreiche digitale Datenträger und weitere Beweismittel sicher.
"Die beschuldigten Personen wurden nachfolgend zur Durchführung weiterer kriminalpolizeilicher Ermittlungen zum Polizeirevier verbracht und nach Beendigung dieser Maßnahmen entlassen", so Polizeisprecher Müller weiter.
Unterstützung erhielten die Beamten aus Halle während der Aktion durch Kräfte der Bereitschaftspolizei aus Sachsen-Anhalt und Bayern. Auch Spürhunde kamen dabei zum Einsatz.
Titelfoto: Friso Gentsch/dpa