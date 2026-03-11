Großrazzia gegen Kinderpornografie in Halle: Beschuldigte zwischen 16 und 84 Jahre alt

Halle (Saale) - Große Kinderporno-Razzia in Sachsen-Anhalt ! Die Hallenser Kripo durchsuchte am Mittwoch 26 Gebäude im Stadtgebiet und darüber hinaus.

Am Mittwoch durchsuchte die Polizei bei einer Razzia gegen Kinderpornografie 26 Gebäude in Halle (Saale) und im angrenzenden Saalekreis. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

"Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen männliche Beschuldigte im Alter zwischen 16 und 84 Jahren", teilte Polizeisprecher Thomas Müller mit.

Gegen die Personen sei zuvor seit längerer Zeit einzeln wegen "Straftaten im Zusammenhang mit Delikten der Internetkriminalität und Erwerb/Verbreitung von Kinder- und Jugendpornographie" ermittelt worden.

Nachdem das Amtsgericht Halle die Durchsuchungsbeschlüsse am Mittwoch erlassen hatte, schlugen die Einsatzkräfte direkt zu und durchsuchten insgesamt 26 Gebäude im Stadtgebiet sowie mehrere Objekte im angrenzenden Saalekreis, hieß es. Dabei stellten die Beamten zahlreiche digitale Datenträger und weitere Beweismittel sicher.