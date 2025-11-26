Fünf Monate altes Baby gestorben: Ermittlungen laufen
Von Daniel Josling
Ilberstedt - Ein fünf Monate altes Baby ist in Ilberstedt gestorben. Wie die Leitstelle des Salzlandkreises mitteilte, ging der Notruf am Montagabend ein.
Der Anrufer habe geschrien, man habe lediglich die Adresse und die Information erhalten, dass es sich um ein bewusstloses Kind handele.
Rettungskräfte rückten aus und versuchten, das Baby im Haus zu reanimieren. Es starb jedoch noch an der Einsatzstelle im Rettungswagen.
Eine Sprecherin der Polizeiinspektion Magdeburg bestätigte, dass die Ermittlungen zu dem Fall laufen.
"Wir prüfen, ob es sich um Fremdverschulden oder einen Unglücksfall handelt", sagte sie.
Ob es sich bei dem toten Säugling um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, dazu machte die Polizei keine Angaben. Details wie diese seien Teil der laufenden Ermittlungen, hieß es.
Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa