Spatenstich: In Barleben entsteht neues Landeskriminalamt für 420 Millionen Euro

Barleben - In Barleben vor den Toren Magdeburgs entsteht für eine Investitionssumme von rund 420 Millionen Euro Sachsen-Anhalts neues Landeskriminalamt ( LKA ).

Der Neubau entsteht auf einer Fläche von mehr als 20.000 Quadratmetern. © Peter Gercke/dpa

Nach dem derzeitigen Stand soll die Behörde im Jahr 2029 aus bislang verschiedenen Liegenschaften in Magdeburg und Schönebeck nach Barleben umziehen können, wie das Finanzministerium zum feierlichen Spatenstich mitteilte.

Es handele sich um die aktuell größte Bauinvestition des Landes, so der Geschäftsführer der Immobilien- und Projektmanagementgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (IPS), Thomas Poege. Die IPS setzt das Projekt um.

Der Neubau auf mehr als 20.000 Quadratmetern biete Platz für gut 700 Bedienstete. Neben Büros entstehen den Angaben zufolge unterschiedliche Labore, Räume für die Aus- und Fortbildung, Sport- und Lagerräume.

Das LKA werde mit neuester Server- und Netzwerktechnik sowie einem zeitgemäßen Daten- und Telekommunikationsnetz den aktuellen Technikstandards entsprechen, hieß es.