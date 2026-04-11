Gasleitung beschädigt! Achtung wegen Havarie in Sachsen-Anhalts Norden

Stendal - Havarie im Norden Sachsen-Anhalts ! In Stendal wurde eine Gasleitung beschädigt. Noch suchen die Einsatzkräfte nach einer Lösung.

Bei Erdarbeiten wurde in Stendal eine Gasleitung beschädigt. (Symbolbild) © 123RF/bulkabulka26

In den Abendstunden des Freitags fanden in der Wilsnacker Straße, auf Höhe der Hausnummer 2, in Stendal Erdarbeiten statt, wobei eine Gasleitung beschädigt wurde.

Am späten Freitagabend und auch am Samstagmorgen trat dort Gas aus, teilte die Polizeiinspektion Stendal mit.

Ein Großaufgebot von Polizei, Feuerwehr und dem zuständigen Energieversorger sind derzeit im Einsatz, um die Leitung wieder zu sichern.