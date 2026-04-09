09.04.2026 15:00 Neue Trainingsanlage: Sachsen-Anhalts Polizei übt gefährliche Einsätze mit VR-Brillen

Die Polizei in Sachsen-Anhalt hat eine neue Trainingsanlage. Dank Virtueller Realität können Einsatzkräfte jetzt für komplexe Situationen trainieren.

Von Dörthe Hein Aschersleben - In einer neuen Virtual-Reality-Trainingsanlage können Polizisten in Sachsen-Anhalt gezielt auf lebensbedrohliche Einsatzlagen vorbereitet werden.

Auch Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamra Zieschang (55, CDU) wagte einen Blick durch die modernen Brillen. © Matthias Bein/dpa Mit speziellen Brillen, Sensoren und Kameras tauchen die Beamten in virtuelle Szenarien ein, die in ihrem Dienstalltag vorkommen können: ein Fall häuslicher Gewalt, ein Tankstellenüberfall oder eine Amoklage in einer Schule etwa. Bis zu vier Teilnehmer plus ein Trainer können gleichzeitig in einem Szenario agieren. Das Land Sachsen-Anhalt hat dafür 1,25 Millionen Euro aus dem Corona-Sondervermögen investiert, wie Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) bei der Präsentation der Anlage an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben sagte. Aus einem alltäglichen Routineeinsatz könne sich eine lebensbedrohliche Situation entwickeln. Die Beamten sollen mit dem Training Handlungssicherheit in unterschiedlichen Szenarien gewinnen. Sachsen-Anhalt Freibadsaison in Gefahr? Sachsen-Anhalt fehlen Rettungsschwimmer Zieschang erinnerte etwa an einen Messerangriff in Wolmirstedt im Juni 2024, bei dem ein 27-jähriger Afghane zunächst einen Landsmann getötet hatte. Er verletzte dann auf einer Fußball-EM-Party mehrere Menschen. Polizisten erschossen den Mann, als er mit einem Messer auf sie zukam.

35 Szenarien stehen zur Auswahl