Gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier: Geringe Nachfrage in Sachsen-Anhalt

Magdeburg/Halle - Wer sein Leben mit Hund , Katze oder einem anderen Haustier geteilt hat, möchte oft auch über den Tod hinaus mit dem tierischen Begleiter verbunden bleiben. In Sachsen-Anhalt gibt es deshalb auf einigen Friedhöfen die Möglichkeit einer gemeinsamen Mensch-Tier-Bestattung.

In Aschersleben und Magdeburg dürfen unter anderem Menschen gemeinsam mit der Urne ihres Haustieres beigesetzt werden. © Matthias Bein/dpa

Doch rund zehn Jahre nach Einführung dieses Angebots bleibt die Nachfrage gering.

"Bislang gab es auf dem separaten Grabfeld 20 Mensch-Tier-Bestattungen", sagte André Könnecke, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Bauwirtschaft der Stadt Aschersleben. Dort gehört die gemeinsame Beisetzung von Mensch und Tier seit 2016 zum Angebot des kommunalen Friedhofs.

"Das ist eine Nische. Aber wir wollen Dinge ermöglichen und nicht verbieten", betonte Könnecke.

Voraussetzung für die gemeinsame Bestattung ist die Einäscherung des Tieres. Die Urne des Haustiers wird anschließend zusammen mit der Urne seines Besitzers in derselben Grabstätte beigesetzt.

Um welche Tierart es sich dabei handelt, spielt grundsätzlich keine Rolle. Entscheidend ist allein, dass das Tier kremiert werden kann.

Auch in der Landeshauptstadt Magdeburg besteht seit 2017 auf dem Buckauer Friedhof die Möglichkeit einer Mensch-Tier-Bestattung. Die Resonanz fällt dort allerdings noch zurückhaltender aus.