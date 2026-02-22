Giftige Altlasten im Dach: Was beim 15,6-Millionen-Umbau des Lutherhauses ans Licht kommt

Wittenberg - Das ehemalige Wohnhaus von Reformator Martin Luther in Wittenberg wird derzeit grundlegend umgestaltet. "Mit der energetischen Sanierung werden wir ein stabiles Raumklima schaffen", sagte der Direktor der Stiftung Luthergedenkstätten in Sachsen-Anhalt , Thomas Müller.

Derzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen: das Lutherhaus. © Jan Woitas/dpa

Trockenbauer, Zimmerleute, Energietechniker und Heizungsmonteure sind vor Ort, um in den derzeit leeren Räumen noch bis voraussichtlich Mitte nächsten Jahres zu arbeiten.

Luther wurde 1483 in Eisleben geboren und kam als Mönch Anfang des 16. Jahrhunderts nach Wittenberg. Das heutige Lutherhaus war ab 1511 für 35 Jahre der Lebensmittelpunkt für ihn und seine Familie.

Heute befinden sich im Lutherhaus historische Objekte, die durch den Umbau in Zukunft besser geschützt sein sollen.

Bund, Land und Stiftung fördern das Vorhaben finanziell. Rund 15,6 Millionen Euro soll das Projekt, das auch mehr Barrierefreiheit vorsieht, insgesamt kosten.

Im Dachgeschoss wurde schon mit der Dämmung begonnen. "Besonderes Augenmerk gilt dort der Schadstoffbelastung der teils jahrhundertealten Deckenbalken, die bei Dachsanierung Anfang der 1980er Jahre mit toxischen Holzschutzmitteln behandelt wurden", erklärte Projektleiter Tobias Espinosa.

Außerdem müsse im Zuge der Arbeiten eine mehr als 500 Jahre alte Mauer hinter dem ehemaligen Direktorenhaus gesichert werden. Der in den 1930er Jahren errichtete Zweckbau wurde vor einigen Monaten abgerissen.

Nun soll ein Neubau folgen, in dem Räume für Veranstaltungen und Büros sowie für das Archiv entstehen sollen.