Giftstoff tritt in Veterinäramt aus: Personen klagen über Übelkeit und Kopfweh
Eisleben - Chemie-Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Mittwochvormittag musste ein Gebäude evakuiert werden, weil Giftstoffe ausgetreten waren.
Das hochgiftige Natriumhydroxid war im Keller eines Hauses am Klosterplatz in Eisleben (Sachsen-Anhalt) ausgetreten.
Neben dem Veterinäramt befindet sich außerdem eine Krankenkasse und eine Pflegeschule in dem Gebäude.
Der betroffene Komplex wurde evakuiert. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilte, klagten mehrere Mitarbeiter über Übelkeit und Kopfschmerzen und mussten medizinisch betreut werden.
Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Giftstoff-Behälter schließlich ausfindig machen und entfernen.
Anschließend wurde das Haus belüftet und die Angestellten konnten in den Mittagsstunden an ihren Arbeitsplatz zurückkehren.
Wie es zu dem Austritt der giftigen Substanz kommen konnte, ist bislang unklar.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa