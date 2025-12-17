Giftstoff tritt in Veterinäramt aus: Personen klagen über Übelkeit und Kopfweh

Eisleben - Chemie-Unfall im Landkreis Mansfeld-Südharz: Am Mittwochvormittag musste ein Gebäude evakuiert werden, weil Giftstoffe ausgetreten waren.

Die Feuerwehr rückte am Morgen zu einem Unfall mit Giftstoffen aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Das hochgiftige Natriumhydroxid war im Keller eines Hauses am Klosterplatz in Eisleben (Sachsen-Anhalt) ausgetreten.

Neben dem Veterinäramt befindet sich außerdem eine Krankenkasse und eine Pflegeschule in dem Gebäude.

Der betroffene Komplex wurde evakuiert. Wie der Landkreis Mansfeld-Südharz mitteilte, klagten mehrere Mitarbeiter über Übelkeit und Kopfschmerzen und mussten medizinisch betreut werden.

Die Freiwillige Feuerwehr konnte den Giftstoff-Behälter schließlich ausfindig machen und entfernen.