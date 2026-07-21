Kleine Sensation an Uniklinik Halle: Zwillinge feiern künftig an zwei Geburtstagen!

Halle (Saale) - Eine halbe Stunde hat gereicht, damit Zwillinge in Halle künftig an unterschiedlichen Tagen Geburtstag feiern können.

Die Eltern mit den neugeborenen Zwillingen Anton und Mara im Universitätsklinikum Halle (Saale). © Universitätsmedizin Halle/dpa

Am Universitätsklinikum Halle (Saale) wurde der kleine Anton am Samstag, 18. Juli, kurz vor Mitternacht geboren. Seine Zwillingsschwester Mara folgte rund 30 Minuten später - am Sonntag, 19. Juli. Mutter und beiden Neugeborenen gehe es gut, teilte das Universitätsklinikum mit. Die Zwillingsgeburt sei ohne Komplikationen verlaufen.

"Dass Zwillinge mit zwei verschiedenen Geburtstagen geboren werden, kommt nur äußerst selten vor", sagte Nicole Rostalski, Leitende Hebamme in der Universitätsklinik und Poliklinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin.

Auch langjährige Kolleginnen könnten sich nicht daran erinnern, so etwas am Universitätsklinikum schon einmal erlebt zu haben.

Bei einer Zwillingsgeburt arbeiteten Hebammen, Ärztinnen und Ärzte sowie die Pflege besonders eng zusammen, erklärte Rostalski. "Jede Geburt ist Teamarbeit, bei einer Zwillingsgeburt gilt das ganz besonders."