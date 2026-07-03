Fahrt frei! Sperrungen auf A2 nach Hitzeschäden aufgehoben

Magdeburg - Aufatmen auf der A2: Die Sperrungen wegen Hitzeschäden ist endlich aufgehoben. Nur die A14 lässt auf sich warten.

Durch die starke Hitze wurde die Fahrbahn beschädigt. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben der Autobahn-GmbH ist der Abschnitt auf der Richtungsfahrbahn Berlin zwischen den Anschlussstellen Theeßen und Ziesar bereits seit Donnerstagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben.

Ab dem Nachmittag konnte die Autobahn dann auch endlich zwischen Irxleben und dem Kreuz Magdeburg wieder befahren werden. Knapp eine Woche war die Strecke wegen Hitzeschäden gesperrt.

Wegen eines sogenannten "Blow-ups" ist auch die A14 von Magdeburg in Richtung Dahlenwarsleben von Sperrungen betroffen. Die Vollsperrung wird derzeit dafür genutzt, weitere Schadstellen zu sanieren. Die Freigabe wird jedoch bereits am Freitagvormittag erwartet.

Die beschädigten Betondecken mussten kurzfristig ausgebaut und durch Asphalt ersetzt werden.