Wieder ein paar Kilometer mehr: A14-Nordverlängerung bis Stendal freigegeben

Stendal/Wittenberge/Karstädt - Die A14-Nordverlängerung wächst Stück für Stück. Das Ziel ist eine durchgängige Autobahnverbindung von Magdeburg durch die Altmark und Prignitz bis zur Ostsee.

Seit Montag endet die A14-Nordverlängerung an der B188 bei Stendal. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Seit Montagmorgen können Autofahrer einen weiteren fertiggestellten 6,8 Kilometer langen Abschnitt von Lüderitz bis Stendal-Süd (Sachsen-Anhalt) nutzen.

Der neue Streckenteil ist nun offiziell freigegeben, weiter nördlich wurde der Baubeginn für die A14 zwischen Wittenberge und Karstädt (Brandenburg) gefeiert.

Zudem gab es an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt zu Brandenburg den symbolischen Spatenstich für den Neubau der Elbebrücke in Wittenberge.

"Pünktlich vor Beginn der Sommerferien in Sachsen-Anhalt stehen den Verkehrsteilnehmern mit der heutigen Verkehrsfreigabe der A14 insgesamt 36 durchgängige Autobahnkilometer zwischen Wolmirstedt (Landkreis Börde) und Stendal-Süd zur Verfügung", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (58, CDU).

Für die letzten 18 Kilometer des Neubaus der A14 in Brandenburg heiße es dagegen: "Endlich Baustelle!". Rund 316 Millionen Euro würden für den Abschnitt zwischen Wittenberge und Karstädt investiert.