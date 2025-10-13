Haldensleben investiert 1,3 Millionen Euro in Umbau von Jagdschloss

Halberstadt - Das historische Jagdschloss Spiegelsberge in Halberstadt ( Landkreis Harz ) soll in den kommenden Monaten zu einem Veranstaltungsort umgebaut werden.

Die Umbauarbeiten am Schloss Spiegelsberge soll noch einige Monate dauern. © Matthias Bein/dpa

In Zukunft sollen dort Tagungen, Bankette und Feierlichkeiten stattfinden können, teilte das Wirtschaftsministerium mit.

Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist nun offiziell begonnen worden.

Bis September nächsten Jahres soll er abgeschlossen sein.