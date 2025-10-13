Haldensleben investiert 1,3 Millionen Euro in Umbau von Jagdschloss
Von Inga Jahn
Halberstadt - Das historische Jagdschloss Spiegelsberge in Halberstadt (Landkreis Harz) soll in den kommenden Monaten zu einem Veranstaltungsort umgebaut werden.
In Zukunft sollen dort Tagungen, Bankette und Feierlichkeiten stattfinden können, teilte das Wirtschaftsministerium mit.
Mit dem Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist nun offiziell begonnen worden.
Bis September nächsten Jahres soll er abgeschlossen sein.
Der Umbau soll demnach insgesamt 1,3 Millionen Euro kosten. Das Schloss wurde 1782 von Ernst Ludwig Spiegel (†1785) im Stil von Renaissance und Barock errichtet.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa