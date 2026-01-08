Angekündigter Schneesturm: Harzer Schmalspurbahnen stellen Verkehr ein

Der bevorstehende Schneesturm hat Auswirkung auf den Verkehr der Harzer Schmalspurbahnen. Das Unternehmen wird vorübergehend den Verkehr einstellen.

Von Simon Kremer

Wernigerode - Wegen des angekündigten Sturmtiefs setzen die Harzer Schmalspurbahnen den Verkehr am Freitag größtenteils aus.

Bis Freitag wird der Verkehr zum Brocken eingestellt. (Archivbild)
Bis Freitag wird der Verkehr zum Brocken eingestellt. (Archivbild)  © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

Lediglich ein Abschnitt im Südharz zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik werde planmäßig befahren, teilten die HSB mit.



In der Nacht zum Freitag soll Sturmtief Elli kalte Ostluft und Schnee vor allem in den Norden und Osten Deutschlands bringen.

