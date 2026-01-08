Angekündigter Schneesturm: Harzer Schmalspurbahnen stellen Verkehr ein

Der bevorstehende Schneesturm hat Auswirkung auf den Verkehr der Harzer Schmalspurbahnen. Das Unternehmen wird vorübergehend den Verkehr einstellen.

Von Simon Kremer Wernigerode - Wegen des angekündigten Sturmtiefs setzen die Harzer Schmalspurbahnen den Verkehr am Freitag größtenteils aus.

Bis Freitag wird der Verkehr zum Brocken eingestellt. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa Lediglich ein Abschnitt im Südharz zwischen Nordhausen und Ilfeld Neanderklinik werde planmäßig befahren, teilten die HSB mit.



