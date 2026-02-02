Stromleitungen frieren ein: Straße im Harz muss dichtgemacht werden
Von Sabrina Gorges
Hüttenrode - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen hat im Harz Halteseile von Hochspannungsleitungen vereisen und zu seinem Sicherheitsrisiko werden lassen.
Weil die Seile reißen könnten, bleibt die Landstraße zwischen Hüttenrode und Almsfeld mindestens eine Woche gesperrt, wie das Infrastrukturministerium in Magdeburg mitteilte.
Der Verkehr wird den Angaben zufolge über Blankenburg umgeleitet.
Der zuständige Energieversorger wolle die Schäden zunächst bewerten und so schnell wie möglich ein Gerüst unter den Leitungen installieren, die über die L94 verlaufen.
Titelfoto: Roberto Pfeil/dpa