Stromleitungen frieren ein: Straße im Harz muss dichtgemacht werden

Hüttenrode - Der Dauerfrost der vergangenen Wochen hat im Harz Halteseile von Hochspannungsleitungen vereisen und zu seinem Sicherheitsrisiko werden lassen.

Im Harz sind Stromleitungen eingefroren. (Symbolbild) © Roberto Pfeil/dpa

Weil die Seile reißen könnten, bleibt die Landstraße zwischen Hüttenrode und Almsfeld mindestens eine Woche gesperrt, wie das Infrastrukturministerium in Magdeburg mitteilte.

Der Verkehr wird den Angaben zufolge über Blankenburg umgeleitet.