Winterwunderland lockt Sachsen-Anhalter am Dreikönigstag in den Harz

Wernigerode - Anhaltendes Winterwetter mit Schnee und Dauerfrost hat die Sachsen-Anhalter am Dreikönigstag in den Oberharz gelockt.

In Schierke liegen derzeit knapp 50 Zentimeter Schnee. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Zahlreiche Menschen nutzten am letzten Tag der Winterferien noch einmal die optimalen Bedingungen zum Rodeln, Skilanglaufen oder Spazierengehen, sagte Andreas Meling, Geschäftsführer der Wernigerode Tourismus GmbH der Deutschen Presse-Agentur.

"In der Ortslage Schierke liegen aktuell gut 50 Zentimeter Schnee. Alle Rodelbahnen sind offen und die Loipen sind gespurt", sagte er. "Und das wird mit Blick auf die Wettervorhersage auch erst einmal so bleiben. Das ist das Schöne."

Meling zufolge können rund um den zu Wernigerode gehörenden Wintersportort Schierke dank der passenden Verhältnisse auch geführte Schneeschuhwanderungen abseits der Wege angeboten werden.

Ab 31. Januar soll es die Wintersportwochen geben - in Sachsen-Anhalt beginnen an diesem Tag die einwöchigen Winterferien. Doch nicht nur Schierke war am Feiertag voller Ausflügler, auch in Wernigerode waren etwa Cafés und Museen gut besucht. "Wir sind mit einem Besucheransturm perfekt ins neue Jahr gestartet", sagte Meling.