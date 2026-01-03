Wintersportler pilgern in den Harz: Schon jetzt viele Parkplätze dicht

Nach Schneefällen im Harz haben erste Ski- und Rodellifte geöffnet, etliche Wintersportler waren unterwegs.

Von Martina Steffen

Braunlage/Torfhaus - Nach Schneefällen im Harz haben erste Ski- und Rodellifte geöffnet, etliche Wintersportler waren unterwegs.

Nach kräftigen Schneefällen waren viele Wintersportler im Harz unterwegs.
Nach kräftigen Schneefällen waren viele Wintersportler im Harz unterwegs.  © Swen Pförtner/dpa

Die Parkplätze am Hexenritt in Braunlage und an der Wurmbergseilbahn waren laut Polizei bereits am Vormittag komplett belegt.

Am Hexenritt liefen demnach allerdings nur ein Schlepplift und ein Förderband, drei Pisten waren geöffnet. Die Wintersportler warteten geduldig in einer langen Schlange.

Etliche Rodler waren auch auf der Rathauswiese unterwegs. Die Wurmbergseilbahn blieb wegen starker Sturmböen geschlossen.

Sprinter kracht in der Altmark gegen Baum: Zwei Kinder bei Unfall verletzt
Sachsen-Anhalt Unfall Sprinter kracht in der Altmark gegen Baum: Zwei Kinder bei Unfall verletzt

Auch in Torfhaus war der Rodellift in Betrieb, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Der Parkplatz war laut Polizei ebenfalls bereits am Morgen komplett belegt.

Im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg waren zwei Lifte geöffnet, ein Lift fiel vorübergehend wegen einer technischen Störung jedoch aus.

Die Schnee-Begeisterten stürzten sich auf die Piste.
Die Schnee-Begeisterten stürzten sich auf die Piste.  © Swen Pförtner/dpa

Wintersport im Harz: Einige Pisten noch geschlossen

Auch die Rodelpisten waren wieder beliebt.
Auch die Rodelpisten waren wieder beliebt.  © Swen Pförtner/dpa

"Wir arbeiten daran, den Schaden schnell zu beheben", sagte eine Mitarbeiterin. Mindestens zehn Zentimeter reiner Naturschnee lagen laut Geschäftsführer Oliver Schmidt auf den Pisten. Am Sonnenberg gibt es keine Schneekanonen.

Am Matthias-Schmidt-Berg in Sankt Andreasberg waren die Lifte noch geschlossen, der Skibetrieb nicht möglich.

Am Sonntag sollten jedoch die Lifte und Pisten öffnen, wie der Betreiber mitteilte. Letzte Vorbereitungen liefen demnach. Die Langlaufloipen waren bisher nicht gespurt.

Im Harz tut sich was: Das ist für den Brockenumbau 2026 geplant
Harz Im Harz tut sich was: Das ist für den Brockenumbau 2026 geplant

Aufgrund starker Windböen waren auch am Bocksberg in Hahnenklee alle Anlagen geschlossen. Wintersport sei nicht möglich, aktuell sei es für die Beschneiung zu warm, teilte der Betreiber mit.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

Mehr zum Thema Harz: