Wintersportler pilgern in den Harz: Schon jetzt viele Parkplätze dicht

Braunlage/Torfhaus - Nach Schneefällen im Harz haben erste Ski- und Rodellifte geöffnet, etliche Wintersportler waren unterwegs.

Nach kräftigen Schneefällen waren viele Wintersportler im Harz unterwegs. © Swen Pförtner/dpa

Die Parkplätze am Hexenritt in Braunlage und an der Wurmbergseilbahn waren laut Polizei bereits am Vormittag komplett belegt.

Am Hexenritt liefen demnach allerdings nur ein Schlepplift und ein Förderband, drei Pisten waren geöffnet. Die Wintersportler warteten geduldig in einer langen Schlange.

Etliche Rodler waren auch auf der Rathauswiese unterwegs. Die Wurmbergseilbahn blieb wegen starker Sturmböen geschlossen.

Auch in Torfhaus war der Rodellift in Betrieb, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Der Parkplatz war laut Polizei ebenfalls bereits am Morgen komplett belegt.

Im Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg waren zwei Lifte geöffnet, ein Lift fiel vorübergehend wegen einer technischen Störung jedoch aus.