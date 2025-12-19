Bund und Land fördern Brockenumbau mit 1,8 Millionen Euro

Schierke - Der Umbau des Brockengebäudes mit einem neuen Veranstaltungssaal wird mit 1,8 Millionen Euro von Bund und Land gefördert.

2028 soll das neue Tagungszentrum eröffnen. (Archivbild) © Matthias Bein/dpa

Die Förderung sei ein starkes Bekenntnis von Bund und Land zur touristischen Weiterentwicklung des Brockens, sagte Thomas Balcerowski (53, CDU) zur Übergabe des Förderbescheids.

Das Geld sei eine Initialzündung bei der touristischen Transformation des Brockens.

Ab 2028 soll das neue Tagungszentrum, das nach dem Dichter Heinrich Heine benannt wird, für Vorträge und Aufführungen eröffnen.