Orkanböen legen Zugverkehr lahm: HSB fährt nicht auf den Brocken
Schierke - Urlauber und Wanderer aufgepasst: Aufgrund des Unwetters auf dem Brocken setzen die Harzer Schmalspurbahnen ihren Zugverkehr aus.
Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, werden auf dem Brocken orkanartige Böen von bis zu 120 km/h erwartet.
Das stellt nicht nur eine Gefahr für Wanderer dar, sondern auch für den Zugverkehr im Gebiet.
Am Donnerstag und Freitag muss deshalb die bei Touristen beliebte Brockenbahn leider ausfallen - mitten in den Herbstferien.
Wie das Unternehmen mitteilte, fahren alle übrigen Linien wie gewohnt. Lediglich die 1141 Meter hohe Brockenspitze wird nicht bedient, hieß es.
Der DWD meldet außerdem, dass der Sturm zwar über Nacht kurz abflaut, am Freitag aber wieder an Fahrt aufnimmt. Im gesamten Harzgebiet kommt es zu schweren Windböen. Auch Schauer und Gewitter sind möglich.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa