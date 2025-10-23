Orkanböen legen Zugverkehr lahm: HSB fährt nicht auf den Brocken

Schierke - Urlauber und Wanderer aufgepasst: Aufgrund des Unwetters auf dem Brocken setzen die Harzer Schmalspurbahnen ihren Zugverkehr aus.

Die Brockenbahn muss wegen des Sturms den Verkehr unterbrechen. © Matthias Bein/dpa

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, werden auf dem Brocken orkanartige Böen von bis zu 120 km/h erwartet.

Das stellt nicht nur eine Gefahr für Wanderer dar, sondern auch für den Zugverkehr im Gebiet.

Am Donnerstag und Freitag muss deshalb die bei Touristen beliebte Brockenbahn leider ausfallen - mitten in den Herbstferien.

Wie das Unternehmen mitteilte, fahren alle übrigen Linien wie gewohnt. Lediglich die 1141 Meter hohe Brockenspitze wird nicht bedient, hieß es.