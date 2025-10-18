"Luchstrail" startet im Harz: Hier flitzen Schlittenhunde über grünen Rasen

Von Martina Steffen

Bad Harzburg - Beim 6. Schlittenhunderennen Harzer Luchstrail in Bad Harzburg (Landkreis Goslar) sind mehr als 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland an den Start gegangen.

Bereits zum sechsten Mal wurde das Schlittenhunderennen Luchstrail im Harz ausgetragen.  © Matthias Bein/dpa

Auf der Galopprennbahn begannen die Wettkämpfe am Morgen bei bestem Wetter mit strahlendem Sonnenschein. Der Harzer Luchstrail ist gleichzeitig der erste Wertungslauf für die Norddeutschen Meisterschaften sowie das erste Qualifikationsrennen für die Europa- und Weltmeisterschaften im kommenden Herbst.

Der Wettbewerb zählt zum sogenannten Zughundesport. Die Schlittenhundeführerinnen und -führer messen sich dabei nicht auf Schnee, sondern auf unbefestigten Wegen über den Rasen rund um die Rennbahn. Die Wettkämpfe werden am gesamten Wochenende ausgetragen.

In verschiedenen Rennklassen gehen Gespanne mit bis zu acht Hunden an den Start.

Neben von mehreren Hunden gezogenen Radschlitten nehmen auch Radfahrer, Scooter und Läufer mit je einem Hund an den Rennen teil. Zudem gibt es ein Kinderrennen.

Über 200 Teilnehmer gingen an den Start.  © Matthias Bein/dpa

Die Zuschauer dürfen ihre Hunde mitbringen, diese müssen aber geimpft sein und angeleint werden, wie der Veranstalter, der Niedersächsische Schlittenhundesportverband, mitteilte.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

