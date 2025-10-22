Verkaufsoffene Sonntage im Advent: Wann Ihr shoppen gehen könnt

Magdeburg - Jetzt schon auf Weihnachten freuen: An zwei Adventssonntagen sind die Geschäfte in Magdeburg wieder für Shopper geöffnet. Auch andere Städte in Sachsen-Anhalt ziehen mit.

Zur Adventszeit gibt es in Sachsen-Anhalt wieder verkaufsoffene Sonntage. © Ronny Hartmann/dpa

Die verkaufsoffenen Sonntage in Magdeburg sind am 30. November und 14. Dezember jeweils von 13 bis 18 Uhr.

Am ersten und dritten Advent laden dann die großen Center in der Elbestadt, allen voran das City-Carré, das Allee-Center und der Flora Park, zum Weihnachtsgeschenke-Shopping ein.

Die Weihnachtsmärkte der Stadt haben währenddessen auch regulär geöffnet.

Auch in anderen Städten warten im Dezember Shopping-Sonntage: In Halle und Wittenberg finden die verkaufsoffenen Sonntage ebenfalls am 30. November und am 14. Dezember statt.