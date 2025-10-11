42,2 Kilometer durch den Harz: Tausende Läufer absolvieren Brocken-Marathon

Wernigerode - Vom Zwei-Kilometer-Kinderlauf bis zum Brocken-Marathon: Der Harz -Gebirgslauf hat mit insgesamt 3756 Läuferinnen und Läufern so viele auf die Strecken gelockt wie seit acht Jahren nicht mehr.

3756 Läufer bestritten dieses Jahr den Brocken-Marathon. © Bildmontage: Matthias Bein/dpa

Die meisten Anmeldungen gab es für die 42,2 Kilometer lange Königsdisziplin auf den mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands, wie Dietmar Ristau vom veranstaltenden Verein der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Es habe 864 Anmeldungen für den Marathon gegeben, der auf 1000 Teilnehmer limitiert sei. Den Halb-Marathon absolvierten Ristau zufolge 738 Männer und Frauen.

Der Gebirgslauf durch den länderübergreifenden Nationalpark Harz zählt zu den herausforderndsten Naturlaufveranstaltungen Deutschlands.

Seit 1978 kommen am zweiten Wochenende im Oktober Laufenthusiasten und Gäste nach Wernigerode.