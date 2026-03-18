Neuzugang im Harz: Diese Restaurantkette übernimmt das Brockenhotel

Die Gastronomie auf dem höchsten Berg Norddeutschlands liegt bald in neuen Händen. Der Brockenwirt zieht sich weitgehend zurück, Timberjacks übernimmt.

Von Dörthe Hein

Wernigerode - Der Pachtvertrag ist unterzeichnet: Die Restaurantkette Timberjacks aus Göttingen (Niedersachsen) übernimmt Brockenhotel und -gastronomie ab dem 1. April.

Ab dem 1. April übernimmt die Restaurantkette Timberjacks Brockenhotel und -gastronomie. (Archivbild)
Ab dem 1. April übernimmt die Restaurantkette Timberjacks Brockenhotel und -gastronomie. (Archivbild)  © Matthias Bein/dpa

Die "Brocken Mountain Lodge" werde das neue Aushängeschild des Brockenplateaus, sagte Landrat Thomas Balcerowski (53, CDU) zur Vertragsunterzeichnung.

Der langjährige Pächter, Brockenwirt Daniel Steinhoff, ziehe sich aus persönlichen und gesundheitlichen Gründen zurück. Er bleibe aber am Brockenbahnhof der Harzer Schmalspurbahnen GmbH aktiv.

Timberjacks will ab Ostersonntag zunächst eine kleine Speisekarte anbieten. Geschäftsführer Thomas Kemner erklärte, der Brocken (Harz) sei nicht einfach nur ein weiterer Standort.

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"Er ist vielmehr ein besonderes Leitprojekt mit großer Bedeutung, das moderne Gastlichkeit, Naturerlebnis und Rücksicht auf die Umwelt miteinander verbindet."

In dem denkmalgeschützten, in die Jahre gekommenen Ensemble sollten auf einer Nutzfläche von knapp 3000 Quadratmetern bis zu 80 Hotelzimmer und ein Restaurant sowie ein Biergarten entstehen. Fünf bis acht Millionen Euro sollten investiert werden.

Titelfoto: Matthias Bein/dpa

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