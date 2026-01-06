Harzklinikum feiert: Team half 2025 über Tausend Babys auf die Welt

Quedlinburg/Wernigerode - Im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben mit Standorten in Wernigerode , Quedlinburg und Blankenburg hat es im vergangenen Jahr 1046 Geburten gegeben - etwas weniger als im Jahr zuvor.

Landrat Thomas Balcerowski (CDU, 53, l.) und das Team des Harzklinikums beglückwünschten den frisch gebackenen Vater Niclas Schacht mit seinem Sohn Henry im Arm. © Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben

2024 wurden 1133 Geburten gezählt, wie das Klinikum mitteilte.

Unter den im Jahr 2025 geborenen Kindern waren den Angaben zufolge 538 Jungen und 523 Mädchen.

15 Mal kamen Zwillinge zur Welt, wie es hieß.

Neben Familien aus dem Landkreis Harz hätten sich auch werdende Eltern aus Südostniedersachsen sowie aus dem nördlichen Thüringen für eine Geburt im Harzklinikum entschieden.

So auch zum Jahreswechsel am Standort Wernigerode. Am 2. Januar um 2.53 Uhr kam Henry Rudloff als erstes Baby des Jahres zur Welt. Der 50 Zentimeter große Junge wog bei der Geburt 2770 Gramm.