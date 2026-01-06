Harzklinikum feiert: Team half 2025 über Tausend Babys auf die Welt
Von Sabrina Gorges
Quedlinburg/Wernigerode - Im Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben mit Standorten in Wernigerode, Quedlinburg und Blankenburg hat es im vergangenen Jahr 1046 Geburten gegeben - etwas weniger als im Jahr zuvor.
2024 wurden 1133 Geburten gezählt, wie das Klinikum mitteilte.
Unter den im Jahr 2025 geborenen Kindern waren den Angaben zufolge 538 Jungen und 523 Mädchen.
15 Mal kamen Zwillinge zur Welt, wie es hieß.
Neben Familien aus dem Landkreis Harz hätten sich auch werdende Eltern aus Südostniedersachsen sowie aus dem nördlichen Thüringen für eine Geburt im Harzklinikum entschieden.
So auch zum Jahreswechsel am Standort Wernigerode. Am 2. Januar um 2.53 Uhr kam Henry Rudloff als erstes Baby des Jahres zur Welt. Der 50 Zentimeter große Junge wog bei der Geburt 2770 Gramm.
Zum ärztlichen Team gehören den Angaben zufolge 270 Ärztinnen und Ärzte. Aktuell sind an den Standorten insgesamt 21 Hebammen tätig.
Titelfoto: Harzklinikum Dorothea Christiane Erxleben