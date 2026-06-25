Hier kann ein riesiges Anwesen ersteigert werden: Schloss Schochwitz sucht neue Besitzer

Salzatal - Für das Schloss Schochwitz im Saalekreis nahe Halle ( Sachsen-Anhalt ) wird ein neuer Käufer oder eine neue Käuferin gesucht.

Das Objekt steht zur Versteigerung zu einem Mindestgebot von 750.000 Euro. © Heiko Rebsch/dpa

Am Donnerstag und Freitag sollen zwei Auktionen für das historische Anwesen stattfinden, wie die Deutsche Grundstücksauktionen AG auf ihrer Internetseite angibt. Demnach soll das Objekt für mindestens 750.000 Euro versteigert werden.

Das Schloss in Salzatal war einst Sitz von Adelsfamilien, insbesondere der Familien von der Schulenburg und von Alvensleben.

Angrenzend an das Schlossareal gibt es einen Park.