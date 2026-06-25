Hier kann ein riesiges Anwesen ersteigert werden: Schloss Schochwitz sucht neue Besitzer
Von Inga Jahn
Salzatal - Für das Schloss Schochwitz im Saalekreis nahe Halle (Sachsen-Anhalt) wird ein neuer Käufer oder eine neue Käuferin gesucht.
Am Donnerstag und Freitag sollen zwei Auktionen für das historische Anwesen stattfinden, wie die Deutsche Grundstücksauktionen AG auf ihrer Internetseite angibt. Demnach soll das Objekt für mindestens 750.000 Euro versteigert werden.
Das Schloss in Salzatal war einst Sitz von Adelsfamilien, insbesondere der Familien von der Schulenburg und von Alvensleben.
Angrenzend an das Schlossareal gibt es einen Park.
Und auch sonst ist das Schloss den Angaben nach gut gelegen: Geschäfte für den täglichen Bedarf, Versorgungseinrichtungen und Haltestellen für den öffentlichen Nahverkehr seien gut zu erreichen.
Titelfoto: Heiko Rebsch/dpa