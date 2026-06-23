Rassismus im Strandbad? Stadt fordert Rücknahme von neuer Einlassregel

Halle (Saale) - Die Stadt Halle hat den Betreiber eines Strandbads aufgefordert, seine umstrittene Einlassregel zurückzunehmen.

Das Wetter ist sommerlich, da zieht es viele ins Freibad. Doch ins Heidebad kommt möglicherweise nicht jeder rein. © Sebastian Willnow/dpa

Dazu habe es ein Telefonat und ein entsprechendes Schreiben gegeben, teilte Stadtsprecher Drago Bock mit. Ziel sei, schnellstmöglich eine einvernehmliche Lösung zu erzielen.

Wer nicht genug Deutsch spricht, wird seit kurzem unter Umständen nicht in das Heidebad in Halle hineingelassen. Der Betreiber begründet dies damit, dass jeder Gast die Baderegeln verstehen müsse. Diese Entscheidung sorgte bundesweit auch für Kritik.

Die Stadt beruft sich mit ihrer Aufforderng auf den Betreibervertrag, der mit der Heidebad GmbH geschlossen wurde. Demnach habe die Pächterin zu berücksichtigen, dass ein Zugang zum Bad für die Allgemeinheit gewährleistet sein muss.

"Die Ausgestaltung des Hausrechts darf diesen öffentlichen Charakter nicht durch pauschale Einlassverbote für ganze Bevölkerungsgruppen aushebeln", teilte der Stadtsprecher mit.

Ein Vorgehen, das in der Öffentlichkeit als "ausländerfeindlich" wahrgenommen werden kann, würde das Ansehen der Stadt beschädigen und verstieße gegen die vertragliche Wohlverhaltenspflicht, hieß es weiter.

Das läge nicht im Interesse der Stadt Halle. Wegen der Verhältnismäßigkeit müssten außerdem zunächst mildere Maßnahmen einem pauschalen Verbot vorgezogen werden.