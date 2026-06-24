Peter Maffay wirbt für Lesesommer in Sachsen-Anhalt: Das steckt dahinter
Von Daniel Josling
Magdeburg - "Mehr lesen, weniger scrollen": Mit dieser Botschaft werben Musiker Peter Maffay (76) und seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (39) für den diesjährigen Lesesommer in Sachsen-Anhalt.
Die beiden gehören zu den prominenten Unterstützern einer neuen Social-Media-Kampagne, die Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zum Lesen motivieren soll.
Der landesweite Lesesommer ist in Weißenfels im Burgenlandkreis in seine 17. Runde gestartet. Erstmals wird die Ferienaktion von einer digitalen Kampagne begleitet.
Neben Maffay und Balsmeyer beteiligen sich nach Angaben des Landesverwaltungsamtes unter anderem SCM-Handballtrainer Bennet Wiegert (44), die Darstellerinnen des Films "Hanni und Nanni – Mehr als beste Freunde", Influencer sowie weitere Persönlichkeiten aus Sport, Medien und Politik.
In kurzen Videos und Beiträgen berichten sie über ihre persönlichen Zugänge zu Büchern und Geschichten.
Die Organisatoren reagieren damit auch auf eine Entwicklung, die sie mit Sorge beobachten: Vor allem ab der fünften Klasse lasse das Interesse vieler Kinder am Lesen nach.
Lesesommer 2026: Über 60 Bibliotheken beteiligen sich
Mit den prominenten Botschaftern soll Lesen wieder stärker in den Fokus rücken und als attraktive Freizeitbeschäftigung sichtbar werden.
Am Lesesommer beteiligen sich in diesem Jahr 61 Bibliotheken im Land - so viele wie noch nie. Kinder und Jugendliche können sich dort anmelden, Bücher ausleihen und die gelesenen Titel bewerten. Wer mindestens zwei Bücher liest, erhält am Ende ein Zertifikat. Viele Schulen erkennen die Teilnahme zudem mit einer guten Note an.
Die Aktion erfreut sich wachsender Beliebtheit. Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben des Landesverwaltungsamtes 7884 Kinder und Jugendliche teil. Das waren mehr als 1200 mehr als im Jahr zuvor und zugleich so viele wie noch nie.
Mit Lesenächten, Quizformaten und weiteren Aktionen wollen die Bibliotheken in den kommenden Wochen zusätzlich Lust aufs Lesen machen.
Der Lesesommer gilt als eine der größten Leseförderaktionen für Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt.
Titelfoto: Bildmontage: Christoph Reichwein/dpa, Christian Charisius/dpa