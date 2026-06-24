Peter Maffay wirbt für Lesesommer in Sachsen-Anhalt: Das steckt dahinter

Magdeburg - "Mehr lesen, weniger scrollen": Mit dieser Botschaft werben Musiker Peter Maffay (76) und seine Ehefrau Hendrikje Balsmeyer (39) für den diesjährigen Lesesommer in Sachsen-Anhalt .

Musiker Peter Maffay (76) unterstützt den Lesesommer Sachsen-Anhalt. © Christoph Reichwein/dpa

Die beiden gehören zu den prominenten Unterstützern einer neuen Social-Media-Kampagne, die Kinder und Jugendliche in den Sommerferien zum Lesen motivieren soll.

Der landesweite Lesesommer ist in Weißenfels im Burgenlandkreis in seine 17. Runde gestartet. Erstmals wird die Ferienaktion von einer digitalen Kampagne begleitet.

Neben Maffay und Balsmeyer beteiligen sich nach Angaben des Landesverwaltungsamtes unter anderem SCM-Handballtrainer Bennet Wiegert (44), die Darstellerinnen des Films "Hanni und Nanni – Mehr als beste Freunde", Influencer sowie weitere Persönlichkeiten aus Sport, Medien und Politik.

In kurzen Videos und Beiträgen berichten sie über ihre persönlichen Zugänge zu Büchern und Geschichten.

Die Organisatoren reagieren damit auch auf eine Entwicklung, die sie mit Sorge beobachten: Vor allem ab der fünften Klasse lasse das Interesse vieler Kinder am Lesen nach.