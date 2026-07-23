23.07.2026 16:49 Hohe Brandgefahr im Harz - und das hat Konsequenzen

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Im Harz gilt aktuell die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe. Das hat erste Konsequenzen.

Von Sabrina Gorges Magdeburg - In den Mittelgebirgsregionen Sachsen-Anhalts warnen die Behörden vor der Gefahr von Wald- und Flächenbränden auf Wiesen und Feldern. Behörden warnen in Sachsen-Anhalt vor der Gefahr von Wald- und Flächenbränden. (Symbolfoto) © David-Wolfgang Ebener/dpa Im Harz wird die Gefahr als hoch eingestuft, auch im Nationalpark, wie aus einer Übersicht des Landeszentrums Wald Sachsen-Anhalt hervorgeht. Die Brockenbahn fährt wegen der Waldbrandgefahr aktuell nicht mit Dampf-, sondern mit Dieselloks. Wegen anhaltender Trockenheit gilt im Harz demnach die zweithöchste Waldbrandgefahrenstufe 4 von 5. In den übrigen Landesteilen Sachsen-Anhalts liegt die Gefahr dagegen im geringen bis mittleren Bereich. Das könnte sich in den kommenden Tagen verschärfen, denn nach Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist frühestens am Sonntag bei steigenden Temperaturen mit zeitweisem Regen zu rechnen.

Titelfoto: David-Wolfgang Ebener/dpa