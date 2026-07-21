Schönste Konzert-Location Deutschlands: OneRepublic-Frontmann schwärmt von dieser Bühne

Halle (Saale) - Mit dieser Ansage hatte wohl kaum jemand gerechnet: OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder (47) machte Halle am Sonntagabend ein besonderes Kompliment für seine Peißnitzinsel. Mehr als 7000 Fans feierten zuvor die US-Band und die britische Sängerin Jessie J. (38) bei einem Konzert unter freiem Himmel.

OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder (47) lobte Halle in höchsten Tönen. © Nico Schimmelpfennig

Der Wettergott meinte es dabei gut mit den Besuchern. Während eine Gewitterzelle an Halle vorbeizog, blieb das Konzertgelände trocken. Beste Voraussetzungen also für einen Abend mit internationalen Superstars.

Den Auftakt machte Jessie J., die mit Hits wie "Price Tag", "Domino" und "Bang Bang" weltweit bekannt wurde. Mit ihrer energiegeladenen Performance und ihren eingängigen Popsongs brachte sie das Publikum schnell in Stimmung. Bereits nach wenigen Minuten wurde mitgesungen und getanzt.

Im Anschluss übernahm die US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic aus Colorado die Bühne. Mit dem Welthit "Apologize" gelang der Band einst der internationale Durchbruch. Seither verkaufte sie Millionen Alben und verzeichnet Milliarden Streams. Im Rahmen ihrer "From Europe With Love Tour" macht die Band derzeit in zahlreichen europäischen Städten Station - darunter auch Halle.

Frontmann Ryan Tedder (47) zeigte sich begeistert von der Saalestadt. Halle sei die erste Station der aktuellen Tour gewesen, bei der er trotz Sommerwetters nicht ins Schwitzen gekommen sei. Gleichzeitig bezeichnete er die Peißnitz als die schönste Konzertlocation in Deutschland.

"Singt mit mir", forderte Tedder das Publikum immer wieder auf und die Zuschauer ließen sich nicht lange bitten. Bei nahezu jedem Song wurde lautstark mitgesungen, die Arme gingen in die Höhe und vor der Bühne wurde ausgelassen getanzt.