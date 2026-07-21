Schönste Konzert-Location Deutschlands: OneRepublic-Frontmann schwärmt von dieser Bühne
Von Nico Schimmelpfennig
Halle (Saale) - Mit dieser Ansage hatte wohl kaum jemand gerechnet: OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder (47) machte Halle am Sonntagabend ein besonderes Kompliment für seine Peißnitzinsel. Mehr als 7000 Fans feierten zuvor die US-Band und die britische Sängerin Jessie J. (38) bei einem Konzert unter freiem Himmel.
Der Wettergott meinte es dabei gut mit den Besuchern. Während eine Gewitterzelle an Halle vorbeizog, blieb das Konzertgelände trocken. Beste Voraussetzungen also für einen Abend mit internationalen Superstars.
Den Auftakt machte Jessie J., die mit Hits wie "Price Tag", "Domino" und "Bang Bang" weltweit bekannt wurde. Mit ihrer energiegeladenen Performance und ihren eingängigen Popsongs brachte sie das Publikum schnell in Stimmung. Bereits nach wenigen Minuten wurde mitgesungen und getanzt.
Im Anschluss übernahm die US-amerikanische Pop-Rock-Band OneRepublic aus Colorado die Bühne. Mit dem Welthit "Apologize" gelang der Band einst der internationale Durchbruch. Seither verkaufte sie Millionen Alben und verzeichnet Milliarden Streams. Im Rahmen ihrer "From Europe With Love Tour" macht die Band derzeit in zahlreichen europäischen Städten Station - darunter auch Halle.
Frontmann Ryan Tedder (47) zeigte sich begeistert von der Saalestadt. Halle sei die erste Station der aktuellen Tour gewesen, bei der er trotz Sommerwetters nicht ins Schwitzen gekommen sei. Gleichzeitig bezeichnete er die Peißnitz als die schönste Konzertlocation in Deutschland.
"Singt mit mir", forderte Tedder das Publikum immer wieder auf und die Zuschauer ließen sich nicht lange bitten. Bei nahezu jedem Song wurde lautstark mitgesungen, die Arme gingen in die Höhe und vor der Bühne wurde ausgelassen getanzt.
Passend zum WM-Finale: Fußball-Updates mitten im Konzert
Neben den größten Hits ihrer Karriere präsentierte OneRepublic während des knapp zweistündigen Konzerts auch mehrere Coverversionen. Dazu gehörte unter anderem Beyoncés Welthit "Halo", an dessen Entstehung Ryan Tedder als Co-Autor beteiligt war.
Bei diesem Titel wirkte seine Stimme allerdings nicht ganz sicher, sodass einige schiefe Töne zu hören waren. Vielleicht lag es aber auch an seiner guten Laune, schließlich schwärmte Tedder mit einem Augenzwinkern: "Das Bier hier ist das beste."
Da parallel das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft lief, hielt Tedder das Publikum zwischen den Songs immer wieder mit den Worten "Noch kein Tor gefallen" über den aktuellen Spielstand auf dem Laufenden. Auch selbst bewies er kurz sein fußballerisches Talent und schoss einen Ball ins Publikum.
Nach zahlreichen Hits wie "Counting Stars", "I Don't Wanna Wait", "Life in Color" und "Lose Somebody" endete ein stimmungsvoller Konzertabend, der den Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Selbst vor den Toren des Geländes verfolgten zahlreiche Menschen das Konzert von Picknickdecken aus und genossen die Musik in gemütlicher Atmosphäre.
Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig