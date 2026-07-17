Razzia im Magdeburger Landtag: Beschwerde abgelehnt!

Magdeburg - Die Staatsanwaltschaft Magdeburg darf die bei der Durchsuchung der CDU-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt sichergestellten Unterlagen und Dateien weiter als Beweismittel auswerten.

Im Mai 2025 wurden Büroräume der CDU-Fraktion im Magdeburger Landtag durchsucht. (Archivfoto) © Christopher Kissmann/dpa

Das hat das Landgericht Magdeburg entschieden und damit die Beschwerde der CDU-Fraktion gegen die Beschlagnahmung zurückgewiesen.

Das Gericht hatte Anfang des Jahres zwar entschieden, dass die ursprüngliche Durchsuchungsanordnung des Amtsgerichts rechtswidrig gewesen ist.

Die Richter stellten nun jedoch klar, dass daraus nicht automatisch folge, dass die dabei gewonnenen Beweise nicht verwendet werden dürften.

Nach einer Abwägung der unterschiedlichen Interessen sei die Verwertung der sichergestellten Unterlagen und Dateien zulässig. Das Gericht verwies dabei auf die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts.

Gegen die Entscheidung gibt es kein weiteres Rechtsmittel.