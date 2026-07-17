Landtagswahl Sachsen-Anhalt: 20 Parteien zugelassen, "Bananen für Deutschland" ohne Chance

Magdeburg - Für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt können nach einem Beschluss des Landeswahlausschusses insgesamt 20 Parteien Kandidatinnen und Kandidaten aufstellen.

Für die sachsen-anhaltische Landtagswahl im September wurden 20 Parteien zugelassen. © Sebastian Gollnow/dpa

Sie seien offiziell anerkannt worden, teilte die Geschäftsstelle der Landeswahlleiterin mit. Neben den im Landtag vertretenen Parteien CDU, AfD, Linke, SPD, FDP und Grüne können damit unter anderem auch die Gartenpartei, die Tierschutzpartei und die Partei Volt Wahlvorschläge einreichen.

Nicht als Parteien anerkannt wurden hingegen etwa Vereinigungen mit den Namen "Superlative für Deutschland (Super)" und "Bananen für Deutschland (BANANE)".

Sie hätten nicht die formellen Voraussetzungen dafür erfüllt, hieß es in der Mitteilung. Die anerkannten Parteien können ihre Vorschläge bis zum 20. Juli einreichen. Über deren Zulassung entscheiden die jeweils zuständigen Wahlausschüsse dann bis zum 24. Juli.

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt findet am 6. September statt. Nach den jüngsten Umfragen könnte die Koalition aus CDU, SPD und FDP ihre Mehrheit verlieren.