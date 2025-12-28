Innenministerin warnt kurz vor Silvester: "Bei Angriffen auf Einsatzkräfte wird konsequent vorgegangen"

Magdeburg - Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU ) ruft die Menschen in Sachsen-Anhalt auf, bei den Feierlichkeiten zum Jahreswechsel Vorsicht walten zu lassen und respektvoll zu sein.

Innenministerin Tamara Zieschang (55, CDU) ruft dazu auf, an Silvester Vorsicht walten zu lassen. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Bei Angriffen auf Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehr, Polizei oder auf andere Menschen mit Feuerwerkskörpern wird konsequent gegen die Angreifer vorgegangen", erklärte die CDU-Politikerin.

Die überwiegende Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gehe verantwortungsvoll mit Feuerwerkskörpern um.

Dennoch komme es jedes Jahr zu Vorfällen, bei denen Menschen durch unsachgemäße Handhabung von Pyrotechnik schwere Verbrennungen, Verletzungen oder bleibende Schäden erleiden würden, hieß es vom Innenministerium.